«ВКонтакте» запустила мини-приложение для водителей «Оцени авто»

Фото: Саша Погиба/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мини-приложение на платформе VK Mini Apps «Оцени авто» для водителей. Автомобилисты смогут с помощью него получить онлайн-оценку рыночной стоимости машины. Жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут также оставить в соцсети заявку на продажу транспортного средства. Директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева подчеркнула, что новое приложение позволит сократить расходы на оценку автомобиля.

Обычно оценка автомобиля отнимает время и требует денежных затрат, а мини-приложение «Оцени авто» позволяет узнать стоимость машины всего за несколько минут прямо «ВКонтакте». Кроме того, автовладельцы сами могут выбрать время и место в пределах Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов для осмотра автомобиля, а затем сразу же оформить сделку выкупа, — пояснила Зибарева.

Чтобы воспользоваться новой платформой, не нужно устанавливать дополнительные приложения или переходить на сторонние сайты. В «Оцени авто» водителю потребуется указать свой регион, пробег машины, а также его госномер либо VIN. Предварительная стоимость сформируется на основании аналитики предложений на популярных автомобильных сервисах по похожим моделям в регионе. Жители Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти могут подать заявку на выездной осмотр, который будет произведен в любом удобном для водителя месте. Автомобилисты из других регионов тоже могут воспользоваться данной услугой, но для этого им нужно приехать в Москву или Санкт-Петербург.

Платформа «VK Звонки» социальной сети «ВКонтакте» ранее представила новые возможности для пользователей. Теперь для видеовстреч можно использовать текстовую расшифровку, которая будет доступна в чате после окончания звонка.