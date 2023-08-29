В «VK Звонках» появилась текстовая расшифровка речи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Платформа «VK Звонки» социальной сети «ВКонтакте» представила новые возможности для пользователей. Теперь для видеовстреч можно использовать текстовую расшифровку, которая будет доступна в чате после окончания звонка. Пользователи также смогут настроить автосубтитры, дублирующие речь всех участников во время разговора. Функции построены на работе нейросетей.

Запустить функцию может любой пользователь группового звонка, остальные участники получат уведомление о начале расшифровки. Файл встречи с текстом придет в чат, а также будет сохранен в специальном разделе в профиле того пользователя, который включил расшифровку. В ней также указываются спикеры и тайм-коды. Автоматические субтитры будут показываться только у участников, которые самостоятельно включили функцию. Они будут демонстрироваться во время речи каждого спикера в реальном времени.

Нейросеть, которая используется для работы новых функций, умеет определять речь разных участников и делить текст на предложения. Расшифровка доступна параллельно с записью звонка и субтитрами. Функцию можно включить в том числе в сессионных залах и в звонках от имени сообщества. Пока нейросеть способна распознавать только текст на русском, но разработчики планируют добавить и другие языки.

Аудиопоток проходит несколько этапов обработки для расшифровки текста. Сначала запись очищается от посторонних шумов, затем нейросеть распознает слова, формирует из них текст и делит на предложения, сопоставляя со спикерами. Она способна понимать актуальную разговорную речь и сленг. Функции не только помогут пользователям, которые используют «VK Звонки» для деловых встреч или находятся в момент беседы в общественном месте, но и необходимы для слабослышащих людей.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее при помощи специальных алгоритмов на основе машинного обучения защитит пользователей от недружелюбных комментариев. Нейросеть будет выявлять ругательства и оскорбления и скрывать их под специальной плашкой в отдельном блоке. Пользователи смогут сами решить, читать этот материал или нет.