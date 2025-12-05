ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:30

Вместо жирнющих тарталеток — простые картофельные корзинки: закуска на Новый год или праздник с селедкой

Читайте нас в Дзен

Вместо жирнющих тарталеток — простые картофельные корзинки: закуска на Новый год или праздник с селедкой. Эти корзиночки — идеальный способ подать знакомые закуски эффектно и с фантазией. Хрустящая картофельная «чашечка» станет изысканным съедобным сосудом для любой начинки, которую вы только пожелаете.

Для приготовления вам понадобится (по вкусу): картофель среднего размера, растительное масло, а для начинки — слабосолёная сельдь, красный лук, маринованные опята, зернистая горчица и свежая зелень (петрушка или укроп).

Как приготовить: картофель в мундире отварите в подсоленной воде до готовности, но не разваривайте. Каждую картофелину разрежьте пополам. В форму для кексов или маффинов положите квадратики пергаментной бумаги, а сверху поместите половинки картофеля срезом вверх. Аккуратно продавите в центре каждой половинки углубление с помощью небольшого стакана или толстостенной рюмки. Смажьте картофель растительным маслом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 25–30 минут, пока края не подрумянятся и не станут хрустящими. Дайте корзиночкам полностью остыть, затем аккуратно начините ингредиентами — творожный сыр, селедка, слайсы лука, горчица и укроп.

Ранее мы готовили три вкуснейшие закуски к Новому году. За 15 минут и совсем без майонеза.

Проверено редакцией
Читайте также
Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот
Общество
Буду готовить за 15 минут на Новый год: шикарный рулет в беконе — вкусное горячее без хлопот
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Общество
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Ничего не варю и собираю этот салат за 7 минут: смешиваю сухарики с 4 простыми ингредиентами — быстро, вкусно и питательно
Общество
Ничего не варю и собираю этот салат за 7 минут: смешиваю сухарики с 4 простыми ингредиентами — быстро, вкусно и питательно
15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь
15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Общество
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
тарталетки
картошка
картофель
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.