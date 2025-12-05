Вместо жирнющих тарталеток — простые картофельные корзинки: закуска на Новый год или праздник с селедкой

Вместо жирнющих тарталеток — простые картофельные корзинки: закуска на Новый год или праздник с селедкой. Эти корзиночки — идеальный способ подать знакомые закуски эффектно и с фантазией. Хрустящая картофельная «чашечка» станет изысканным съедобным сосудом для любой начинки, которую вы только пожелаете.

Для приготовления вам понадобится (по вкусу): картофель среднего размера, растительное масло, а для начинки — слабосолёная сельдь, красный лук, маринованные опята, зернистая горчица и свежая зелень (петрушка или укроп).

Как приготовить: картофель в мундире отварите в подсоленной воде до готовности, но не разваривайте. Каждую картофелину разрежьте пополам. В форму для кексов или маффинов положите квадратики пергаментной бумаги, а сверху поместите половинки картофеля срезом вверх. Аккуратно продавите в центре каждой половинки углубление с помощью небольшого стакана или толстостенной рюмки. Смажьте картофель растительным маслом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 25–30 минут, пока края не подрумянятся и не станут хрустящими. Дайте корзиночкам полностью остыть, затем аккуратно начините ингредиентами — творожный сыр, селедка, слайсы лука, горчица и укроп.

