04 декабря 2025 в 18:44

Картофельная запеканка с копченой грудинкой: мой топ-рецепт сытного блюда для семейного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Я особенно люблю готовить эту запеканку для семейных обедов, когда хочется чего-то сытного и ароматного. Сочетание нежного картофеля с копченой грудинкой и грибами создает удивительно гармоничный вкус, а золотистая сырная корочка делает блюдо по-настоящему праздничным. При этом готовится все достаточно быстро и просто.

Для запеканки мне нужно: картофель (3 шт.), яйца (3 шт.), молоко (150 мл), шампиньоны (4 шт.), копченая грудинка (150–200 г), тертый сыр (100 г), черный перец по вкусу. Готовлю так: картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами, грибы и грудинку — ломтиками. Выкладываю в форму слоями: картофель, грудинка, грибы. Взбиваю яйца с молоком и перцем, заливаю смесью ингредиенты в форме. Запекаю при 180 °C 20 минут, затем посыпаю сыром и готовлю еще 5 минут до золотистой корочки. Подаю горячей с овощным салатом.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

