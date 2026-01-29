Вместо сырников — творожные «монетки»: тонко раскатываю, вырезаю стаканом. Идеально к чаю и готовятся в мгновение ока

Вместо сырников — творожные «монетки»: тонко раскатываю, вырезаю стаканом. Идеально к чаю и готовятся в мгновение ока

Вместо сырников — творожные «монетки»: тонко раскатываю, вырезаю стаканом. Идеально к чаю и готовятся в мгновение ока. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта или сладкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие по краям и мягковатые внутри печенья с нежным творожным вкусом, идеально сочетающиеся с вареньем или просто так.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г размягчённого сливочного масла, 200 г муки, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар. Смешайте творог с маслом до однородности. Добавьте просеянную муку с солью и разрыхлителем, ванильный сахар. Замесите мягкое, нелипнущее тесто. Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3–4 мм. Вырежьте стаканом или формочкой кружочки. Выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до лёгкого золотистого цвета. Подавайте остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.