Вместо сладких синнабонов готовлю сытные с колбасой: хороши не только к чаю, но и вместо завтрака

Вместо сладких синнабонов готовлю сытные с колбасой. Они хороши не только к чаю, но и вместо завтрака и ужина. Булочки сочетают в себе нежность дрожжевого теста, солоновато-копченый вкус колбасы и тягучий сливочный сыр.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 10 г сухих дрожжей, 50 г сахара, яйцо, 80 г мягкого сливочного масла, щепотка соли. Для начинки: 300 г вареной или полукопченой колбасы, 200 г твердого сыра, сушеный чеснок, паприка, черный перец по вкусу.

В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. В миске смешайте просеянную муку с солью, добавьте дрожжевую смесь, яйцо и мягкое масло. Замесите эластичное тесто, накройте и поставьте в теплое место на 1,5 часа. Колбасу нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Подошедшее тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. Смажьте его размягченным маслом, распределите колбасу и сыр, присыпьте специями. Плотно сверните пласт в рулет, нарежьте на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выложите их срезом вверх в смазанную форму, оставляя расстояние для подъема. Дайте постоять 20 минут. При желании сверху смажьте смесью сметаны и зелени. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

