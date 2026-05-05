Вместо скучных пирожков делаю кубдари. Грузинское чудо из духовки

Сванский кубдари — это не просто пирог, а настоящий гастрономический артефакт, внесенный в список ЮНЕСКО. Когда-то его пекли жены пастухов, чтобы мужья могли брать с собой сытную еду в горы.

Что понадобится

500 г муки, 250 мл теплой воды, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. соли, 600 г говядины, 3 луковицы, 1,5 ч. л. сванской соли, 1 ч. л. кориандра, 1 ч. л. хмели-сунели, черный перец по вкусу, 50 г сливочного масла для подачи.

Как я готовлю

В теплой воде распускаю дрожжи с сахаром на 20 минут. Добавляю муку, соль, замешиваю крутое тесто 15 минут. Вмешиваю растопленное масло, мешу еще 5 минут. Оставляю под пленкой в тепле на 2 часа. Говядину режу пластинами, кубиками, затем рублю ножом в мелкий фарш. Смешиваю с мелко нарезанным луком, сванской солью, кориандром, хмели-сунели, перцем. Оставляю на 15 минут.

Тесто делю на 4 части, скругляю, даю отдохнуть 15 минут. Раскатываю в лепешки 24 см. Отступаю от краев 2 см, выкладываю начинку. Собираю края к центру, защипываю, переворачиваю швом вниз, раскатываю до прежнего диаметра. Делаю отверстие в центре. Выпекаю при 200 °C 20–25 минут. Горячие пироги смазываю маслом, накрываю полотенцем на 10 минут.