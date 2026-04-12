Вместо скучных куличей — эти «Гнезда»: с нежным кремом и пушистой кокосовой шапкой. Украшение пасхального стола

Беру муку, дрожжи и молоко — и готовлю булочки «Гнезда» по необычному методу «утопленник». Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для пасхального стола, когда хочется удивить гостей нежной текстурой и красивой подачей.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное тесто с золотистой корочкой, внутри — нежный заварной крем с лимонной ноткой, а сверху — кокосовая стружка, напоминающая пушистые гнезда.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 10 г сухих дрожжей, 200 мл теплого молока, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 80 г сахара, щепотка соли; для крема — 2 желтка, 300 мл молока, 2 столовые ложки крахмала, 50 г сахара, ванильная эссенция, сок лимона; для украшения — сахарная пудра, кокосовая стружка.

Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Опустите тесто в холодную воду на 15–20 минут — оно быстро поднимется. Достаньте, обсушите, сформируйте булочки-гнезда, выпекайте при 180 °С 20 минут. Приготовьте заварной крем, заполните серединки булочек, посыпьте кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Это тесто не черствеет долго и всегда получается сказочно вкусным.

