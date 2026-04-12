12 апреля 2026 в 12:30

Вместо скучных куличей — эти «Гнезда»: с нежным кремом и пушистой кокосовой шапкой. Украшение пасхального стола

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, дрожжи и молоко — и готовлю булочки «Гнезда» по необычному методу «утопленник». Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для пасхального стола, когда хочется удивить гостей нежной текстурой и красивой подачей.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное тесто с золотистой корочкой, внутри — нежный заварной крем с лимонной ноткой, а сверху — кокосовая стружка, напоминающая пушистые гнезда.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 10 г сухих дрожжей, 200 мл теплого молока, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 80 г сахара, щепотка соли; для крема — 2 желтка, 300 мл молока, 2 столовые ложки крахмала, 50 г сахара, ванильная эссенция, сок лимона; для украшения — сахарная пудра, кокосовая стружка.

Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Опустите тесто в холодную воду на 15–20 минут — оно быстро поднимется. Достаньте, обсушите, сформируйте булочки-гнезда, выпекайте при 180 °С 20 минут. Приготовьте заварной крем, заполните серединки булочек, посыпьте кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Это тесто не черствеет долго и всегда получается сказочно вкусным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
3 творожные пасхи на скорую руку! Когда нет времени: готовы всего за час
Беру по 300 г творога и вишни: пеку булочки «Подушечки» — нежные, ароматные. Простая выпечка на Пасху
Пасхальные кролики из сдобного теста — моя находка для праздничного стола: нежный символ весны
Патриарх поздравил Собянина с Пасхой и поблагодарил за храмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил, почему Россия инициировала перемирие
Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями с Пасхой
Песков назвал точку отсчета начала сложных переговоров по Украине
В атакованном США православном храме Тегерана прошла пасхальная служба
«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом
«Можно сделать сегодня»: Песков дал совет Зеленскому во время перемирия
В МВД раскрыли способ создать надежный пароль
В Иране заявили о подготовке нового режима для Ормузского пролива
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой
В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище
Песков заявил, что Европа не останется без газа
Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор
США оказались в списке должников ВОЗ
Назван залог долгосрочного мира на Украине
Четыре иностранца похищены в Мали в зоне влияния боевиков
Пушков назвал США «падающим гегемоном»
Россиянам рассказали о последствиях жарки шашлыков на балконе
Тела супругов нашли после обстрела ВСУ во время пасхального перемирия
Великобритания обвинила Трампа в ухудшении двусторонних отношений
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
