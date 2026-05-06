06 мая 2026 в 08:01

Вместо скучного пюре — золотистые дольки в травах и масле. Молодой картофель запекаю так, что он исчезает со стола за минуту

Фото: D-NEWS.ru
Сезон молодого картофеля — время, когда можно не жалеть витаминов. Тонкая кожура, богатая клетчаткой, не требует чистки, а нежная мякоть тает во рту. Главное — выбрать мелкие клубни одного размера, чтобы они пропеклись равномерно, и не пересушить их в духовке.

Что понадобится

Картофель молодой (мелкий) — 1 кг, масло оливковое — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, укроп свежий — 1 пучок, масло сливочное — 50 г, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 220 °C. Молодой картофель тщательно мою жесткой щеткой (кожуру не счищаю). Крупные клубни разрезаю на 4 части, мелкие — пополам.

Выкладываю в форму для запекания, солю, перчу, поливаю оливковым маслом и перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом. Отправляю форму в духовку на 50 минут до готовности и румяной корочки.

Пока картофель запекается, мелко рублю чеснок и укроп. Смешиваю их с размягченным сливочным маслом и щепоткой соли.

Достаю форму, добавляю масляную смесь к горячему картофелю, аккуратно перемешиваю и возвращаю в духовку еще на 3 минуты до полного растворения масла. Готовый картофель перекладываю на блюдо и поливаю ароматным маслом, которое осталось в форме.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

