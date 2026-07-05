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05 июля 2026 в 16:08

Вместо пирожков готовлю турецкие гезлеме: тонкие лепешки с сыром и шпинатом исчезают со сковороды за минуты

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В Турции гезлеме можно встретить почти в каждом семейном кафе. Тонкое эластичное тесто раскатывают почти до прозрачности, кладут начинку, складывают лепешку конвертом и обжаривают без капли масла на сухой сковороде. Снаружи получается аппетитная румяная корочка, а внутри — сочная начинка с расплавленным сыром и ароматным шпинатом.

Вариантов начинки существует множество: с картофелем, мясом, грибами или зеленью. Но одним из самых популярных считается именно сочетание шпината и сыра — оно делает лепешки нежными, сытными и очень ароматными.

Для приготовления понадобится: мука — 450 г, теплая вода — 250 мл, растительное масло — 2 ст. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: свежий шпинат — 250 г, сыр фета или брынза — 200 г, твердый сыр — 100 г, зеленый лук — 3 пера, сливочное масло — 30 г.

Муку смешайте с солью, добавьте теплую воду и растительное масло, затем замесите гладкое эластичное тесто. Накройте его и оставьте отдыхать на 30 минут. Шпинат крупно нарежьте, слегка помните руками и смешайте с раскрошенной фетой, натертым твердым сыром и мелко нарезанным зеленым луком.

Тесто разделите на несколько частей, каждую очень тонко раскатайте, выложите начинку на одну половину, накройте второй и тщательно защипните края. Обжаривайте гезлеме на хорошо разогретой сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых подпалин. Сразу после приготовления смажьте лепешки сливочным маслом и подавайте горячими.

Проверено редакцией
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