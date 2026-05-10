Вместо петуний и лобелии сажаю эту красоту — вырастает розовый водопад или пышный шар

Диасция — этот цветок способен затмить своей красотой петунии и лобелии. С июня до самых заморозков кустики диасции покрываются сотнями мелких цветочков, так что под ними практически не видно листвы.

По форме изящные двугубые цветки напоминают маленькие раковины, часто с шпорцами и ярким пятнышком в «горлышке», а их окраска варьируется от нежно-розовой и лососевой до темно-вишневой и абрикосовой.

Диасция идеально подходит для дачи, особенно для выращивания в подвесных кашпо, балконных ящиках и садовых вазах, где ее ниспадающие побеги создают эффект розового водопада или пышного шара. Она ценится за удивительную выносливость: растение отлично переносит жару и засуху, устойчиво к ветру и продолжительным дождям, практически не болеет и не требует сложного ухода.

Единственное, что ей нужно для пышного цветения, — это солнечное место и хорошо дренированная, не слишком плодородная почва: на богатой земле диасция начинает «жировать» в ущерб цветению.

Дарья Иванова
