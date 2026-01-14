Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 07:46

Вместо омлета и яичницы готовлю сэндвич с яйцами на сковороде: сделаете за 10 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо омлета и яичницы готовлю сэндвич с яйцами на сковороде. Это намного проще, чем кажется, — сделаете за 10 минут!

Его вкус — это многослойное удовольствие: нежный, плотный яичный блин с тягучим сыром, хрустящий лаваш и сочная свежая начинка из овощей. Это сытно, вкусно и очень удобно.

Вам понадобится: 2–3 яйца, 1 круглый тонкий лаваш (или лепешка), 50–70 г тертого сыра, несколько листьев салата, 1 помидор, соль, перец, растительное масло. Разогрейте большую сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Яйца взбейте в миске с солью и перцем. Вылейте яичную смесь на сковороду, распределите в круг. Пока нижняя сторона схватывается, обильно посыпьте всю поверхность тертым сыром. Сверху аккуратно накройте яичный круг лавашом, слегка прижмите. Дайте поджариться 1–2 минуты, затем аккуратно лопаткой переверните всю конструкцию лавашом вниз. У вас получится яично-сырный слой сверху. Снимите сковороду с огня. Теперь на одну половину этого «блина» выложите начинку: листья салата, ломтики помидора, можно добавить ветчину, авокадо или что угодно. Накройте начинку второй половиной.

Ранее стало известно, как приготовить драники с тягучим сыром внутри.

Проверено редакцией
