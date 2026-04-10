Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:30

Вместо нарезки на пасхальный стол ставлю мясной рулет с курагой: можно приготовить заранее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мясной рулет с курагой — это эффектная и сытная альтернатива колбасной нарезке на праздничный стол.

Нежный свиной фарш с пряными травами, щедро прослоенный сладкой курагой и орехами, запеченный до румяной корочки, получается сочным, ароматным и невероятно вкусным. Рулет можно приготовить заранее, он прекрасно хранится в холодильнике.

Для приготовления понадобится: 800 г свиного фарша (или смесь свинины с говядиной), 200 г кураги, 100 г грецких орехов, 2 яйца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 г панировочных сухарей, соль, перец, паприка, тимьян, зелень петрушки.

Рецепт: курагу залейте кипятком на 15 минут, обсушите и мелко нарежьте. Орехи порубите. Лук и чеснок измельчите. В миске смешайте фарш, яйца, сухари, лук, чеснок, соль, специи и рубленую петрушку. Тщательно вымесите массу. На фольге или пергаменте сформируйте из фарша прямоугольный пласт толщиной 1,5–2 см. Равномерно распределите по нему курагу и орехи. Плотно сверните рулет, заворачивая края фольги.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут. Затем раскройте фольгу и запекайте еще 15–20 минут для румяной корочки. Остудите, нарежьте и подавайте.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
кулинария
рулеты
Дарья Иванова
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.