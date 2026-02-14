Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо надоевших пирожков беру остатки кефира и готовлю гору вкуснятины к чаю: нежные «Чипполинки» за пару минут

Подписывайтесь на нас в MAX

Эти луковые пончики «Чиполлинки» — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда в холодильнике остался кефир, а к чаю хочется чего-то домашнего и ароматного. Их необычность в том, что вместо надоевших пирожков из дрожжевого теста вы за пару минут замешиваете мягкое тесто на кефире с луком — и получается целая гора румяных, пышных шариков, которые исчезают со стола быстрее, чем закипает чайник. Получается обалденная вкуснятина: нежные, пористые внутри и хрустящие снаружи пончики с насыщенным луковым ароматом и лёгкой солоноватостью. Они идеальны и как самостоятельный перекус, и как замена хлебу к супу или борщу.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл кефира (или простокваши), 1 яйцо, ½ ч. ложки соли, 2–3 ч. ложки сушёного лука (или 1–2 свежие луковицы, обжаренные до мягкости), 250–300 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 ст. ложка растительного масла в тесто и масло для фритюра. В миске смешайте кефир, яйцо, соль и сушёный лук. Муку просейте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую смесь, замешивая мягкое, нелипкое тесто. В конце добавьте ложку масла. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте на маленькие кусочки (примерно по 10 г) и сформируйте шарики. Разогрейте масло в сотейнике и обжаривайте пончики порциями до золотистого цвета со всех сторон. Готовые выкладывайте на бумажное полотенце. Подавайте тёплыми — они невероятно вкусные!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

