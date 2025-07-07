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07 июля 2025 в 11:30

Вместо надоевших котлет! Рулетики из бекона и курицы с бомбезной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо надоевших котлет! Рулетики из бекона и курицы с чумовой начинкой из сыра и вяленых томатов! Это сытное и простое блюдо, которое готовится буквально за полчаса. Никаких сложных шагов и экзотических продуктов — только доступные ингредиенты и минимум усилий. Бекон даёт вкусный аромат, а начинка получается мягкой и сочной.

Ингредиенты

  • Сырокопчёный бекон — 200 г
  • Куриное филе — 2 шт.
  • Творожный сыр — 5 ст. л.
  • Микс зелени (рукола, шпинат) — по вкусу
  • Вяленые томаты — 10 шт.
  • Сыр моцарелла — 4 кусочка

Приготовление

  1. Разрежьте филе вдоль, раскройте пластом и слегка отбейте с двух сторон. На рабочей поверхности выложите полоски бекона внахлёст. Сверху разместите куриное филе, смажьте его творожным сыром. Выложите немного рубленой зелени и вяленые томаты. В центр положите кусочек моцареллы, сверните всё в плотные рулеты.
  2. Уложите рулеты швом вниз в форму, застеленную пергаментом. Запекайте в духовке при 180°C около 45 минут. Перед подачей остудите 5–10 минут.

Ранее мы делились рецептом, с которым семья забудет о котлетах! Митболы с кабачком и картофельным пюре.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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