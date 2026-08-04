Вместо надоевшей пасты болоньезе — леплю «Мясные узелки»: запекаю в духовке и забываю о мытье горы посуды

Завариваю тесто крутым кипятком, замешиваю эластичный колобок и прячу в него сочную начинку из фарша с луком и расплавленным сыром — получаются этакие гигантские равиоли, только в разы проще и быстрее. Запекаю их в духовке под ароматным соусом, и уже через полчаса на столе красуется блюдо, от которого невозможно оторваться.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 180 г, вода (кипяток) — 200 мл, масло растительное — 30 мл (1,5 ст. л.), яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., фарш мясной — 500 г, лук репчатый — 1 шт. (крупный), сыр твердый — 100 г, масло сливочное — 30 г, чеснок — 2 зубчика, итальянские травы — 1 ч. л., паприка молотая — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала завариваю тесто: в муку с солью вливаю крутой кипяток с маслом, быстро замешиваю ложкой, а как немного остынет — вбиваю яйцо и вымешиваю гладкий, не липнущий к рукам колобок.

Тем временем для начинки смешиваю фарш с мелко рубленным луком, тертым сыром, выдавленным чесноком и всеми специями, хорошенько проминаю до однородности. Тесто раскатываю в тонкий пласт, нарезаю на квадраты, в центр каждого кладу щедрую порцию начинки и защепляю края, формируя аккуратные мешочки.

Выкладываю их в смазанную сливочным маслом форму, сверху раскладываю кусочки оставшегося масла и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут до уверенной румяной корочки. Перед подачей даю им пару минут отдохнуть в форме, чтобы начинка стабилизировалась и стала еще сочнее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал противень из духовки, залюбовался — до того аппетитно запеклась сырная корочка поверх румяного теста. Разрезал одну «ракушку», а оттуда потянулся расплавленный сыр вперемешку с соком от фарша — выглядело как в ресторанной подаче. Советую подавать сразу, с пылу с жару, пока начинка истекает ароматным соком, а сыр тянется длинными нитями.