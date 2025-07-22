Вместо котлет делаю маффины: быстрее, проще, а вкус — фантастика

Капустные маффины с фаршем — отличная идея для сытного и полезного ужина. Они получаются нежными, сочными и идеально держат форму. Можно приготовить порционно в силиконовых формочках — удобно взять с собой или подать на стол.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 200 г;
- фарш говяжий — 150 г;
- молоко 1,5–2,5 % — 1/3 стакана;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- натуральный йогурт или густой кефир — 1 ст. л.;
- сыр твердый — 100 г;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту нашинковать, тушить с водой 10 минут, затем добавить молоко и тушить еще 5 минут.
- Фарш обжарить с измельченным луком, водой, специями и солью, затем вмешать яйцо.
- В форму выложить капусту, затем слой фарша, снова капусту.
- Смазать йогуртом, посыпать сыром и запекать 20–30 минут при 180 °C до румяной корочки.
- Подавать с зеленью и йогуртом.
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