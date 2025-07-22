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22 июля 2025 в 13:15

Вместо котлет делаю маффины: быстрее, проще, а вкус — фантастика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные маффины с фаршем — отличная идея для сытного и полезного ужина. Они получаются нежными, сочными и идеально держат форму. Можно приготовить порционно в силиконовых формочках — удобно взять с собой или подать на стол.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 200 г;
  • фарш говяжий — 150 г;
  • молоко 1,5–2,5 % — 1/3 стакана;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • натуральный йогурт или густой кефир — 1 ст. л.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту нашинковать, тушить с водой 10 минут, затем добавить молоко и тушить еще 5 минут.
  2. Фарш обжарить с измельченным луком, водой, специями и солью, затем вмешать яйцо.
  3. В форму выложить капусту, затем слой фарша, снова капусту.
  4. Смазать йогуртом, посыпать сыром и запекать 20–30 минут при 180 °C до румяной корочки.
  5. Подавать с зеленью и йогуртом.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

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мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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