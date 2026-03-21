Вместо классического крабового салата готовлю пикантный: без кукурузы и риса — всего 4 ингредиента

Вместо классического крабового салата готовлю пикантный — без кукурузы и риса. Вкус получается насыщенным, с приятной остринкой и сливочными нотками. Понадобятся всего 4 ингредиента, не считая майонеза.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 150 г моркови по-корейски, 150 г твердого сыра, 4 вареных яйца, майонез.

Рецепт: крабовые палочки разберите на волокна. Сыр и вареные яйца нарежьте небольшими кубиками. Морковь по-корейски, если она длинная, можно слегка нарезать, чтобы кусочки были удобными для салата. В миске соедините все ингредиенты. Заправьте майонезом, поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 20 минут. Подавайте, украсив свежей зеленью.

