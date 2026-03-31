Вместо капризного бисквита — этот кулич: влажный, пряный и без возни с пропиткой. Самый простой рецепт на Пасху

Беру муку, коньяк и мускатный орех — и пеку кулич, который получается влажным, нежным и таким ароматным, что забываю о сухих бисквитах навсегда.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, чуть влажный мякиш с тонкой коньячной ноткой и тёплым пряным послевкусием, а корочка — румяная, тонкая, не трескается и долго остаётся свежей.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 мл тёплого молока, 150 г сливочного масла, 4 яйца, 200 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 1 чайная ложка соли, 10 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки коньяка, 1 чайная ложка мускатного ореха, 100 г изюма.

В тёплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности, добавьте растопленное масло, коньяк, мускатный орех и подошедшую опару. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое, эластичное тесто. В конце добавьте изюм, обваленный в муке. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Обомните, разложите по формам на 2/3, дайте подойти ещё 30 минут. Выпекайте при 180°С 35–40 минут до золотистого цвета. Остудите, при желании украсьте глазурью. Коньяк делает мякиш влажным и ароматным, а мускатный орех добавляет ту самую уютную пряность, которая отличает этот кулич от всех остальных.

