31 марта 2026 в 18:05

В Госдуме назвали необходимый шаг для борьбы с наводнениями в Дагестане

Депутат Хамзаев: ливневки в Дагестане нуждаются в реконструкции

Ливневые канализации в Республике Дагестан нуждаются в реконструкции на фоне наводнения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. При этом, по его словам, подобные природные катаклизмы характерны для регионов, располагающихся в горных районах.

Я сейчас нахожусь в Хасавюртовском районе, заезжал в наиболее пострадавшие населенные пункты. Некоторые из сел стопроцентно затопило. Оперативный штаб контролирует ситуацию в постоянном режиме. Введен режим ЧС, ведутся работы в местах, где возможно спасти имущество, а люди все уже вывезены. Здесь важно отметить, что в республике ни одного погибшего. Что касается бюджетных ассигнований, у прокуратуры существует полный перечень механизмов для этого, если есть такая необходимость. Надо понимать, что десятилетиями запущенный строительный формат эксплуатации старых сооружений по ливневкам и другим определенным возможностям сегодня требует более глобальной реконструкции, — поделился Хамзаев.

Он отметил, что в настоящее время власти Дагестана занимаются размещением пострадавших от наводнения, их питанием и обеспечением питьевой водой. По словам парламентария, помощь нуждающимся гражданам предоставляется в полном объеме и на высоком уровне.

Я согласен, что ливневки оставляют желать лучшего. Но нужно понимать, что у нас в горах, когда идут дожди, такие наводнения — это классическая ситуация, которая требует постоянного анализа и мониторинга. И здесь сошлось все вместе: осадки рекордные, таяние снегов и потом уже потопы с гор на равнину, — резюмировал Хамзаев.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Дагестане в результате сильного циклона затопило не менее 811 домов и более тысячи приусадебных участков. Из-за неблагоприятных погодных условий движение на 55 участках автомобильных дорог оказалось затруднено.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Илона Маска рассказал, верит в лунную миссию США
Малышку нашли в квартире в Подольске с трупами родителей: что случилось
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

