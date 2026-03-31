В Госдуме назвали необходимый шаг для борьбы с наводнениями в Дагестане Депутат Хамзаев: ливневки в Дагестане нуждаются в реконструкции

Ливневые канализации в Республике Дагестан нуждаются в реконструкции на фоне наводнения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. При этом, по его словам, подобные природные катаклизмы характерны для регионов, располагающихся в горных районах.

Я сейчас нахожусь в Хасавюртовском районе, заезжал в наиболее пострадавшие населенные пункты. Некоторые из сел стопроцентно затопило. Оперативный штаб контролирует ситуацию в постоянном режиме. Введен режим ЧС, ведутся работы в местах, где возможно спасти имущество, а люди все уже вывезены. Здесь важно отметить, что в республике ни одного погибшего. Что касается бюджетных ассигнований, у прокуратуры существует полный перечень механизмов для этого, если есть такая необходимость. Надо понимать, что десятилетиями запущенный строительный формат эксплуатации старых сооружений по ливневкам и другим определенным возможностям сегодня требует более глобальной реконструкции, — поделился Хамзаев.

Он отметил, что в настоящее время власти Дагестана занимаются размещением пострадавших от наводнения, их питанием и обеспечением питьевой водой. По словам парламентария, помощь нуждающимся гражданам предоставляется в полном объеме и на высоком уровне.

Я согласен, что ливневки оставляют желать лучшего. Но нужно понимать, что у нас в горах, когда идут дожди, такие наводнения — это классическая ситуация, которая требует постоянного анализа и мониторинга. И здесь сошлось все вместе: осадки рекордные, таяние снегов и потом уже потопы с гор на равнину, — резюмировал Хамзаев.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Дагестане в результате сильного циклона затопило не менее 811 домов и более тысячи приусадебных участков. Из-за неблагоприятных погодных условий движение на 55 участках автомобильных дорог оказалось затруднено.