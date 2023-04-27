Вместе с Блиновской на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин

Фото: sledcom_press/t.me

Елена Блиновская

Вместе с блогером Еленой Блиновской на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин, сообщили ТАСС в пресс-службе СК. Также, по данным агентства, в коттедже Блиновской в подмосковной Истре проходят обыски.

ТАСС отмечает, что в гараже блогера стоят внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов.

Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.

По данным Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

Более 43 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, блогер легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее супруга. Она также купила оборудование для фирмы, учредителем которой является ее супруг, и товары для фирмы сестры супруга. Кроме того, она оплатила услуги неназванного артиста, который исполнил «музыкальные произведения по месту ее жительства», и провела праздник в августе 2022 года. В тот период блогер арендовала отель в Греции для празднования своего 41-летия.