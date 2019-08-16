Вывод о влиянии мусорных свалок, которые находятся рядом с аэропортом Жуковский, на его орнитологическую безопасность, может быть озвучен 16 августа, сразу же после проверки межведомственной комиссией, сообщил зампред правительства — министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
По его словам, в деле присутствуют очевидные вещи, которые будут установлены комиссионно.
При этом он отметил, что если ситуация «не окажется очевидной», проверка может продлиться несколько недель, передаёт «
Как писал News.ru, ранее в Минэкологии Подмосковья заявили, что бытовые отходы, которые могли бы привлечь птиц, больше не привозят на незаконную свалку около озера Глушицы вблизи аэропорта Жуковский.