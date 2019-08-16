https://static.news.ru/photo/5e97f864-c001-11e9-aa54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Sisson/FLPA/Global Look Press

Вывод о влиянии мусорных свалок, которые находятся рядом с аэропортом Жуковский, на его орнитологическую безопасность, может быть озвучен 16 августа, сразу же после проверки межведомственной комиссией, сообщил зампред правительства — министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По его словам, в деле присутствуют очевидные вещи, которые будут установлены комиссионно.

При этом он отметил, что если ситуация «не окажется очевидной», проверка может продлиться несколько недель, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее в Минэкологии Подмосковья заявили, что бытовые отходы, которые могли бы привлечь птиц, больше не привозят на незаконную свалку около озера Глушицы вблизи аэропорта Жуковский.