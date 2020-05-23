Власти Тывы объяснили закупку ИВЛ «Авента-М»

https://static.news.ru/photo/064b6e68-9d80-11ea-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Власти Тывы прокомментировали сообщения СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М». Как заявила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак, контракт на поставку заключался ещё до того, как произошли пожары в больницах Москвы и Петербурга.

Министерство здравоохранения Республики Тыва сообщает, что данный контракт согласовывался с поставщиком в начале мая, до печально известных пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, — сообщила она РИА Новости.

По её словам, приобретённые аппараты будут использоваться только по согласованию с Росздравнадзором республики. Оборудование будет тщательно обследовано на предмет дефектов. В больницы оно поступит только после отмены решения Росздравнадзора о приостановлении обращения данных аппаратов. Если ведомство выявит неисправность ИВЛ, то власти Тывы разорвут контракт с заводом-поставщиком.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.