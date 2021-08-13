Минобороны: все члены экипажа Бе-200 погибли при крушении

При крушении российского самолёта-амфибии Бе-200 в Турции погибли все члены экипажа, в том числе пятеро россиян. Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.
На борту
Минобороны Турции, в свою очередь, направило самолёт и вертолёт на место крушения Бе-200 для проведения спасательных работ.
По информации «Известий», причиной произошедшего
О крушении российского Бе-200 стало известно днём 14 августа. Этот самолёт был арендован Турцией у российского Минобороны для тушения лесных пожаров. Вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась.
В данный момент, по сообщениям турецких СМИ, спасатели прочёсывают местность в поисках тел членов экипажа. Информации об уцелевших пока нет.