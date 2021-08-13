Минобороны: все члены экипажа Бе-200 погибли при крушении

При крушении российского самолёта-амфибии Бе-200 в Турции погибли все члены экипажа, в том числе пятеро россиян. Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт РИА Новости.

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые указывали команде очаги пожаров. Выживших среди них нет. Российское ведомство направило на место происшествия комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы.

Минобороны Турции, в свою очередь, направило самолёт и вертолёт на место крушения Бе-200 для проведения спасательных работ.

По информации «Известий», причиной произошедшего мог стать отказ двигателя. По другим данным, самолёт не успел набрать необходимую высоту после забора воды и врезался в скалы. В Минобороны РФ, наоборот, отметили, что Бе-200 потерпел крушение в Турции во время захода на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

О крушении российского Бе-200 стало известно днём 14 августа. Этот самолёт был арендован Турцией у российского Минобороны для тушения лесных пожаров. Вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась.

В данный момент, по сообщениям турецких СМИ, спасатели прочёсывают местность в поисках тел членов экипажа. Информации об уцелевших пока нет.