Власти России отвергли идею введения налога на бездетных

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Идея ввести налог на бездетных не была поддержана властями России. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов.

Как сообщает РИА Новости, в Минфине отрицательно отнеслись к этой инициативе.

Данные предложения в Минфине России не рассматриваются,— сказали в ведомстве.

Ранее с инициативой нового налогового сбора выступала председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Таким образом она предлагала решить демографическую проблему. Согласно её предложению, налогом в 500 рублей облагались бы и мужчины, и женщины. Освобождались бы от него только те, кто не мог иметь детей по медицинским показаниям.

Как писал NEWS.ru, социальный налоговый вычет хотят ввести в России. Такое предложение содержится в генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021–2023 годы.

Соответствующий документ, влияющий на направление социальной политики в области защиты прав рабочих, поступил в Российскую трёхстороннюю комиссию. В нём содержится требование обеспечить введение налогового вычета в размере прожиточного минимума в конкретном регионе за каждый месяц налогового периода.