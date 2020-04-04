Власти Петербурга получили 3,5 млрд на оснащение больниц койками

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Федеральное правительство перечислило Санкт-Петербургу 3,5 млрд для оснащения городских медучреждений койками для инфицированных коронавирусом.

Сегодня, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым оснащение больниц.

Федеральное правительство перечислило 3,5 млрд рублей, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора города.

В городе уже имеется 2644 койки для приёма больных. К концу месяца подготовят ещё 2767 коек. Большая часть из них будет оснащена кислородным оборудованием, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса в большинстве российских регионов введён режим самоизоляции. Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил карантинные меры.

По данным на 4 апреля 2020 года, в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, у 5 сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Санкт-Петербурге выявили коронавирус. Ранее в этой больнице COVID-19 был посмертно подтверждён у пациента с инфарктом.