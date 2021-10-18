Власти Петербурга объявили о введении QR-кодов

В Санкт-Петербурге посещение ресторанов, других общественных мест и мероприятий станет возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие антител к коронавирусу или недавно сданный ПЦР-тест. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, передаёт ТАСС.

С 1 ноября без QR-кода выставки и спортивные мероприятия, где будет собираться больше 40 человек, смогут посещать только дети или люди с медотводом от вакцинации. С 15 ноября аналогичное правило вводится в бассейнах, фитнес-центрах, физкультурных центрах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-коды будут нужны для посещения ресторанов и кафе, магазинов (кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов без обслуживания и заправок) и домов отдыха.

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября. С 1 ноября на удалёнку предписано отправить сотрудников старше 60 лет, если они не будут привиты или не предоставят медотвод.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 3097 случаев заражения коронавирусом, 67 человек скончались. Всего там выявили 666 736 случаев инфицирования COVID-19. Это вывело город на второе место по темпам заражения после Москвы. Выздоровели 608 050 человек, число летальных исходов достигло 22 964.

С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий уже «должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19, либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».

Ранее сообщалось, что власти Москвы обсуждают возврат к QR-кодам для доступа в рестораны, если заболеваемость в городе достигнет шести-семи тысяч в день.