Власти Петербурга объяснили планы на слежку за жителями через сим-карты

Следователи требуют заключить под стражу гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стаценко. Об этом заявили в пресс-службе Тверского суда Москвы, Сообщение приводит ТАСС. Женщине вменяют лоббирование выделения бюджeтных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на гoсконтракты по проекту «Учитeль будущего».

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стеценко, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — сказали в пресс-службе. Отмечается, что Стеценко...