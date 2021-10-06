Власти Петербурга объяснили планы на слежку за жителями через сим-карты

Администрация Санкт-Петербурга планирует получить информацию о перемещении жителей через сим-карты для развития инфраструктуры мегаполиса, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Городского мониторингового центра. Там отметили, что для получения информации будут использоваться «большие данные», которые представляют из себя обезличенную информацию.
Речь не ведётся о работе с чьими-то персональными данными, так как для решения таких задач они никакого интереса не представляют, — подчеркнул собеседник.
Информацию планируется использовать для повышения качества проектирования городских территорий, улучшения сбалансированности транспортной и социальной инфраструктур, повышения качества проведения мероприятий, управления логистикой и планировании размещения городских камер наблюдения.
Москва уже не первый год закупает подобные данные, на основе которых планируются и строятся новые районы, автомобильные развязки, прочие объекты городской инфраструктуры. Город растёт, развивается и эффективно решать задачи его развития можно только с применением таких современных средств, — подчеркнули в Городском мониторинговом центре.
4 октября Городской мониторинговый центр Петербурга
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