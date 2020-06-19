Власти Оренбургской области открывают уличные кафе

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о продлении режима самоизоляции на территории региона для приехавших из других субъектов. При этом он разрешил работу уличных кафе.

Соответствующие изменения политик внёс в указ о мерах по борьбе с коронавирусом, передаёт «Глас народа». Заведения общественного питания откроются 20 июня.

Собственник должен уведомить местный Роспотребнадзор и Минсельхоз о готовности к открытию заведения. Кальяны остались под запретом.

Кроме того, местные власти разрешили проведение ЕГЭ и экскурсии в музеи (не более чем для пяти человек). Все отдельные ограничения для граждан старше 65 лет сняты.

До 5 июля запрещена работа гостиниц и санаториев, а также обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты в магазинах.

По состоянию на 19 июня в Оренбургской области зафиксировано 3067 случаев заражения коронавирусом. 13 человек погибли, 2301 пациент выздоровел.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом провести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат, писал NEWS.ru.

По данным на 19 июня, более 453 тысяч человек скончались в мире от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии. Из них 4,3 тысячи умерли за последние сутки. Днём ранее этот показатель составлял 5,2 тысячи.

В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч менее, чем сутками ранее.

Большинство выявленных случаев по-прежнему приходится на США (свыше 100 тысяч). Страна остаётся на первом месте по количеству заболевших и умерших от коронавируса (2,1 млн и 118,4 тысячи соответственно). Второе место занимает Бразилия, где количество заразившихся составляет 978,1 тысячи, а умерших — 47,7 тысячи человек. Россия занимает третью строчку в этом рейтинге — 561 тысяча случаев заражения и 7,6 тысячи летальных исходов.

В первую десятку также входят Великобритания, Испания, Перу, Италия, Чили, Иран и Франция. В общей сложности коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира. Наименьшее количество заболевших в Лесото — 4 человека.

За время пандемии в мире выздоровели 4,1 млн пациентов. В России болезнь победили более 313,9 тысячи человек.