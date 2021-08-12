Власти оценили слова чиновника, сравнившего россиян с «ноющей кучей дерьма»

Слова советника губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который сравнил пожаловавшихся на смог из-за пожаров жителей с «ноющей кучей дерьма», всего лишь его личное мнение. Об этом заявили Telegram-каналу «Подъём» в пресс-службе главы региона.

Это личная страница, его лично дело. Видимо, Агафонов так эмоционально воспринял эту позицию. Можно предположить, что его зацепило, что, быть может, люди не погружаются в тему и начинают с дивана комментировать, — заявили порталу в администрации.

При этом непосредственный начальник Агафонова, замгубернатора Сергей Пономаренко добавил, что побеседует с подчинённым. Однако по сути вопроса с ним согласен, хотя и не согласен с манерой изложения.

Писать такое не стоит, — резюмировал он.

Агафонов отреагировал на критику сибиряков фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Чиновник назвал возмутившихся красноярцев плаксивым сбродом и усомнился, что они жители Сибири и вообще русские.