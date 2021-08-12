Советник губернатора назвал красноярцев «плаксивым сбродом»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:15, 12 августа 2021
Андрей Агафонов Фото: hasisin/vk.com
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Советник красноярского губернатора Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма». Так он отреагировал на их критику фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Оскорбительный пост Агафонов выложил на своей странице в Facebook и затем удалил, но его зафиксировало издание «Тайга.инфо».
Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живётся постоянно с этим ощущением вечной ущемлённости? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж ещё не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме чёрного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд, — написал советник губернатора.
Ранее олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин стал объектом осуждения со стороны жителей Красноярска. На своей странице в Instagram он опубликовал фото из Красноярска, где в данный момент горят леса. Жители города назвали его лжецом после того, как Ягудин заявил, что не заметил в городе никакого дыма от лесных пожаров.