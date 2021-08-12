Советник губернатора назвал красноярцев «плаксивым сбродом»

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Водитель, который въехал в остановку возле РУДН на юго-западе Москвы и сбил двух человек, был пьян. Об этом сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

Водитель, который наехал на остановку и сбил 2 женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле — что является сильным алкогольным опьянением, — говорится в сообщении....