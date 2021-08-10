«Лёша может всё. И врать тоже»: жители Красноярска осудили Ягудина

Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин стал объектом осуждения со стороны жителей Красноярска. На своей странице в Instagram бывший спортсмен опубликовал фотокарточки из Красноярска, где на данный момент горят леса. Жители города назвали его лжецом после того, как Ягудин заявил, что не заметил в городе никакого дыма от лесных пожаров.

Я провёл день на улице и никакой гари не почувствовал, — написал Ягудин.

Он посетил Красноярск для награждения спортсменов перед Днём физкультурника и поделился впечатлениями в социальной сети, предварительно придав яркости фотокарточке. Жители города не смогли пройти мимо и указали ему на «чёрное небо», которое на карточке не выглядит таким уж тёмным.

Раскрашенные фотографии, в реальности солнце сквозь свинцовое небо совсем света не даёт... всё выглядит серо-чёрным, — написал один из пользователей.

Другой возмутился тем, что олимпийский чемпион предпочитает ложь и задаётся вопросом, как можно не чувствовать смог, от которого все задыхаются.

Вы серьёзно смог не видите, не чувствуете? «Лёша может всё». И врать тоже может. Как не стыдно! — написал пользователь.

Ещё один пользователь предпочёл ограничиться саркастическим комментарием.

Очень странно, что миллионы людей не видят неба и задыхаются, а знаменитый Алексей провёл в городе час и поставил вердикт, что все мы врём. Прямо как в кривых зеркалах, — отметил пользователь.

После нескольких неприятных высказываний фигурист решил ограничить комментарии к публикации.

Ранее стало известно, что число задымлённых населённых пунктов в Красноярском крае превысило 1,2 тысячи​​​. По данным лесопожарного центра Красноярского края, в регионе горят 7 тысяч гектаров леса. Из-за дыма также задерживают самолёты. На данный момент Красноярск занимает первое место в мире по загрязнению воздуха, самым загрязнённым районом считается Берёзовский.