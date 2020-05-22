Власти не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко рассказала о планах по вакцинации россиян от коронавируса. По её словам, в настоящее время возможность обязательных прививок не обсуждается.
Она отметила, что есть люди, которым вакцинация противопоказана,
Речь идёт, скорее всего, не об обязательной вакцинации, а скорее о том, что будет получена возможность любому гражданину РФ вакцинироваться, но обязательно по назначению врача, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от COVID-19, разрабатываемую в Московском государственном университете, в список перспективных препаратов против коронавирусной инфекции.
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