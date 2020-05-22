Власти не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/187155b0-9003-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко рассказала о планах по вакцинации россиян от коронавируса. По её словам, в настоящее время возможность обязательных прививок не обсуждается.

Она отметила, что есть люди, которым вакцинация противопоказана, передаёт телеканал «360». Кроме того, некоторые россияне могут отказаться от прививки по собственным религиозным убеждениям. Таких людей никто заставлять не будет.

Речь идёт, скорее всего, не об обязательной вакцинации, а скорее о том, что будет получена возможность любому гражданину РФ вакцинироваться, но обязательно по назначению врача, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от COVID-19, разрабатываемую в Московском государственном университете, в список перспективных препаратов против коронавирусной инфекции.