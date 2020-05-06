Власти не будут переносить начало учебного года в вузах

https://static.news.ru/photo/d9b03b52-8f99-11ea-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования прокомментировала информацию о возможном переносе нового учебного года в высших учебных заведениях. По данным ведомства, такое решение не планируется.

Минобрнауки в настоящий момент придерживается определённых ранее сроков: приём документов от абитуриентов-бюджетников завершится 10 августа, первая волна зачисления пройдёт 19 августа, а вторая — 24 августа, передаёт ТАСС. С 1 сентября все студенты будут учиться в офлайн-режиме.

Работа приёмной комиссии университетов и институтов сейчас должна быть максимально переведена в Интернет. Так, абитуриенты смогут подать документы онлайн. Кроме того, сроки приёмной кампании этого года будут устанавливаться относительно сроков завершения ЕГЭ.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи единого государственного экзамена для всех учащихся. По его словам, высока вероятность того, что значительная часть детей не сдаст ЕГЭ в этом году, причём «не по своей воле».