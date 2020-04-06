Власти не определились с новой датой голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/f3ed575a-77fe-11ea-93fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые сроки проведения голосования по поправкам в Конституцию России пока не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Новых сроков пока нет, — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что голосование может быть проведено в конце мая или в начале июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие из предложенных поправок в Основной закон россияне считают самыми важными. К таковым участники опроса ВЦИОМ отнесли положения о государственной целостности и защите истории.