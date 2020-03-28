https://static.news.ru/photo/c3e3fa0d-8c2b-4129-b6e4-081359f476c4_660.jpg Мурманск, центр города Фото: Wikipedia

Оперативный штаб по коронавирусу Мурманской области сообщил о новых мерах против распространения коронавируса. Власти приняли решение о введении ограничений на въезд в города Апатиты и Кировск.

Правила вступят в силу 29 марта в 6:00 по московскому времени. Они будут действовать 14 дней, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Соответствующее решение принял губернатор области Андрей Чибис. Въехать в населённые пункты можно будет только при наличии постоянной или временной регистрации в них.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в регионе подтверждено ещё два случая заражения COVID-19. Всего в регионе три пациента с коронавирусом.

Общее количество заражённых вирусом COVID-19 в России приблизилось к 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.