Оперативный штаб по коронавирусу Мурманской области сообщил о новых мерах против распространения коронавируса. Власти приняли решение о введении ограничений на въезд в города Апатиты и Кировск.
Правила вступят в силу 29 марта в 6:00 по московскому времени. Они будут действовать 14 дней,
Соответствующее решение принял губернатор области Андрей Чибис. Въехать в населённые пункты можно будет только при наличии постоянной или временной регистрации в них.
Как писал NEWS.ru, за последние сутки в регионе подтверждено ещё два случая заражения COVID-19. Всего в регионе три пациента с коронавирусом.
Общее количество заражённых вирусом COVID-19 в России приблизилось к 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен