Власти Москвы приостановят действие соцкарт школьников и пенсионеров

https://static.news.ru/photo/990d3dec-07bd-11eb-9efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В соответствии с указом мэра Москвы будет приостановлено действие социальных карт столичных школьников и пенсионеров. Данная мера призвана снизить скорость распространения коронавируса.

Льготный и бесплатный проезд школьников в общественном транспорте приостанавливается на срок с 9 по 18 октября, проезд лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — до 28 октября, сообщается на сайте мэра столицы.

Собянин отметил, что свыше 25% новых заболевших составляют люди старше 65 лет. При этом только 10–15% из них заражаются от членов семьи, а большинство — после контактов на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва приблизилась к пиковым показателям середины весны по коронавирусу. За минувшие сутки в столице было зафиксировано 4082 новых случая заражения и госпитализированы 1049 заболевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве на сегодняшний день составляет 1,42.

Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии. За сутки в РФ заразились 11,6 тысячи человек. Всего с начала пандемии заболели более 1,2 млн россиян. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.