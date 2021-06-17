Собянин: власти Москвы приближаются к жёстким ограничениям по COVID-19

https://static.news.ru/photo/368accc8-cf92-11eb-9337-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы сейчас близки к введению жёстких ограничений для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости.

Такое заявление градоначальник сделал в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.

Мы находимся очень близко к более жёстким решениям, — временным, но жёстким решениям по ограничениям, — подчеркнул он.

По его словам, число госпитализаций растёт очень быстро, а количество коек в больницах не бесконечно. Он отметил, что 18 июня власти ожидают выявления более девяти тысяч новых заражений, чего никогда не было.

Это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней. Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжёлые симптомы, — добавил он.

Также Собянин заявил, что в Москве практически не осталось китайского варианта коронавируса, его заменил новый, более агрессивный и тяжёлый вариант.

Ранее на совещании у премьера Михаила Мишустина мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стремительно ухудшается. При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.