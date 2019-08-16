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Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия назвала идеальные варианты перекуса в течение рабочего дня. По её словам, сохранить необходимую энергию и поддержать работоспособность помогут фрукты и натуральный йогурт.

Самый оптимальный перекус — это фрукты или несладкий йогурт, — рассказала она РИА Новости. По её словам, в последнее время в стране становится всё больше людей, страдающих от избыточного веса....