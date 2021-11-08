Власти Москвы окажут антиковидную поддержку 110 тысячам предприятий

Около 110 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новыми мерами поддержки от столичных властей. На них трудится 3,5% от общего числа работающих в столице, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Предполагается, что меры поддержки получат предприятия, оказывающие услуги в сфере общественного питания, автомобильных грузоперевозок, в области спорта, развлечений, культуры и искусства, а также стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того, компании из наиболее пострадавших секторов экономики смогут получить льготные кредиты сроком на 18 месяцев по программе ФОТ 3.0. Данная программа предусматривает предоставление кредита предприятиям крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относится 162 организации, где работает свыше 174 тысяч человек. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что правительство выделит на льготные кредиты бизнесу до 20 млрд рублей, ещё около 38,5 млрд рублей направят на гранты малым и средним предприятиям. Предпринимателей на полгода освободят от уплаты кредита и процентов по нему, срок погашения кредита составит 12 месяцев вместо шести месяцев, предусмотренных в настоящее время.