Власти Москвы окажут антиковидную поддержку 110 тысячам предприятий

Около 110 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новыми мерами поддержки от столичных властей. На них трудится 3,5% от общего числа работающих в столице, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводятся на сайте мэра Москвы.
Предполагается, что меры поддержки
Кроме того, компании из наиболее пострадавших секторов экономики смогут получить льготные кредиты сроком на 18 месяцев по программе ФОТ 3.0. Данная программа предусматривает предоставление кредита предприятиям крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относится 162 организации, где работает свыше 174 тысяч человек. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.
Ранее сообщалось, что правительство выделит на льготные кредиты бизнесу до 20 млрд рублей, ещё около 38,5 млрд рублей направят на гранты малым и средним предприятиям. Предпринимателей на полгода освободят от уплаты кредита и процентов по нему, срок погашения кредита составит 12 месяцев вместо шести месяцев, предусмотренных в настоящее время.