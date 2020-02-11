https://static.news.ru/photo/252ecbfc-50a7-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ситников Фото: head.adm44.ru

Заявление губернатора Костромской области о том, что страшнее самой коррупции только борьба с ней, было неверно трактовано. Об этом заявили в правительстве Костромской области.

Там отметили, что речь шла о зале, арендованном для встречи с журналистами. Один из сотрудников СМИ задал вопрос о стоимости и условиях аренды, на что ему ответили, что помещение было предоставлено бесплатно. Журналист высказал мнение, что это можно считать коррупцией и своего рода «подарком губернатору».

Сергей Константинович говорил, что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство — ничего подобного не было, — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе главы региона.

В ведомстве подчеркнули, что Ситников говорил о недостатках антикоррупционных мер.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Костромской области выступил с критикой антикоррупционного законодательства. По его словам, это страшнее самой коррупции, потому что «мы, русские люди, за что берёмся, так берёмся с залихватской удалью» и «победим всех, самих себя в том числе».