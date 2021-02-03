Власти: бизнес в Москве получит сборник «антиковидных» инструкций

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Для московских предпринимателей разработали целый сборник антикороновирусных инструкций, который поможет им правильно оформлять исполнение требований в условиях пандемии.

В условиях пандемии стало ясно, что предпринимателям нужна помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных «антиковидных» требований, — сказано в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

Все юридические тонкости будут прописаны в новом документе, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Над сборником работал московский штаб по защите бизнеса. Он консультировался с самими предпринимателями из сфер общественного питания, фитнеса, индустрии красоты и прочих. По итогу работы с ним ознакомились надзорные органы города.

Теперь будет проще не только следовать коронавирусным правилам, но и проверять предпринимателей контролирующим органам.

Ранее NEWS.ru писал, что московские власти обратились к правительству РФ с предложением рассмотреть инициативу о снижении или полной отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для кафе и ресторанов. В Минэкономразвития РФ уже поддержали предложение столичного правительства.