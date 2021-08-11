«Власть — она от Бога»: депутат призвал россиян кланяться начальству

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов заявил, что россиянам следует кланяться перед начальством. Такое заявление он сделал на встрече с ветеранами труда в посёлке Сенур, передаёт «Блокнот».

Назло власти — делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога — как с нею можно ссориться? А мы пытаемся всё время чего-то доказать, — сказал политик.

После этого находящиеся в зале люди попросили у него рассказать, что он сделал для посёлка.

Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал, — ответил он.

Позднее парламентарий назвал видеоролик, опубликованный СМИ, «нарезкой вырванных из контекста высказываний». По его словам, это было сказано в ходе «доверительного разговора в узком кругу».

Не надо искать ссоры и искать врага, надо объединять усилия. Поддержать правительство республики в действительно нужных людям делах. Когда надо — поправить, покритиковать. К сожалению, оппозиционные партии кроме скандалов ничего пока предложить не могут. И этот ролик — очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила, что считает достаточной зарплату в 17–20 тысяч рублей для молодых учёных. Позднее чиновница объяснила, что имела в виду окладную часть зарплаты, а это была оговорка.