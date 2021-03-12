Чиновница объяснила слова о «достаточной» зарплате в 17 тысяч для учёных

https://static.news.ru/photo/40336428-83df-11eb-ad7c-96000091f725_660.jpg Ирина Мануйлова Фото: nso.ru

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова накануне заявила, что считает достаточной зарплату в 17–20 тысяч рублей для молодых учёных. Позднее чиновница объяснила, что имела в виду окладную часть зарплаты, а это была оговорка.

Как рассказала Ирина Мануйлова, 17 тысяч рублей — минимальный размер окладной части, а итоговая зарплата специалистов, по её словам, будет значительно выше.

На самом деле была оговорка. Речь шла не о зарплате вообще, речь шла об окладной части. Зарплата, конечно, будет больше! У нас сейчас, слава богу, таких зарплат уже нет. Просто предполагалось обсуждение совсем других вопросов, откровенно говоря, оговорилась, — отметила она в интервью изданию «Подъём».

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области заявила, что зарплата в 17–20 тысяч рублей может «обеспечить потребности» работников умственного труда. По её словам, указанная сумма даёт почувствовать «финансовую защиту».

Как писал NEWS.ru, в 2019 году министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова в беседе с депутатом регионального заксобрания от КПРФ Николаем Бондаренко заявила, что прожиточного минимума пенсионера достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей. Депутат предложил чиновнице пожить на прожиточный минимум в 7241 рубль. В ответ она заявила, что может лично составить меню сбалансированного и диетического питания и он поймёт, что жить можно, поскольку «макарошки всегда стоят одинаково».

Также министр, комментируя предложение депутата «прочувствовать это на своей шкуре», заявила, что она «человек достаточно решительный», однако опасается, «что статус министра этого не позволит».