Владельца «СДС-Уголь» арестовали по делу о трагедии на шахте «Листвяжной»

Владелец «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове

Председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» миллиардера Михаила Федяева арестовали до 14 февраля по делу о гибели горняков на шахте «Листвяжная». Такое решение вынес суд в Кемерово, сообщает ТАСС, добавив, что адвокаты Федяева обжалуют это решение.

Михаил Федяев обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщили агентству в СКР.

При аварии на шахте 25 ноября также пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

Ранее сегодня суд Кемерово заключил под стражу до 25 января Анатолия Лобанова — главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная», а также технического директора общества «СДС-Уголь» Антона Якутова. Им вменяются нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями, повлёкшие гибель 51 человека.