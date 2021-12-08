Владельца «Рив Гош» задержали в Петербурге по делу о крупном хищении

В Санкт-Петербурге задержаны владелец сети магазинов «Рив Гош» и совладелец интернет-ретейлера «Юлмарт» Август Мейер и его супруга Инна. Их подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка, сообщает «Коммерсант».

В настоящее время супруги Мейер допрашиваются следователями СКР. Не исключено, что по итогам первоначальных следственных действий их статус поменяется с подозреваемых на обвиняемых и будет поставлен вопрос об избрании им меры пресечения.

Средства, о которых идёт речь, были получены «Юлмартом» от Сбербанка в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до своего краха (компания прекратила существование в 2020 году).

Первым фигурантом по этому делу стал ещё один совладелец «Юлмарта» — Дмитрий Костыгин. Первоначально ему вменялось мошенничество в особо крупном размере, затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое — причинение ущерба без признаков хищения. Прокуратура добилась отмены этого решения, и расследование продолжается по статье о мошенничестве.

Некоторое время назад Сбербанку удалось отсудить у «Юлмарта» 1 млрд рублей. Решение о выплате этих средств вынес Арбитражный суд Петербурга. Взыскать оставшуюся часть долга с акционеров компании, в число которых наряду с Мейером и Костыгиным входит Михаил Васинкевич, банку не удалось.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года суд признал «Юлмарт» банкротом. В отношении ретейлера была начата процедура конкурсного производства. До этого компания находилась под процедурой наблюдения.