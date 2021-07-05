«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой

Компания «ВкусВилл» принесла извинения клиентам за рекламу с ЛГБТ-парой. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

В материале указывается, что на странице до этого была статья, «которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков». Теперь же там написаны извинения. Компания отметила, что пост об ЛГБТ- паре был «ошибкой» и объяснила его «непрофессионализмом» некоторых сотрудников.

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов, — говорится в статье.

В конце перечислены имена сотрудников, от лица которых компания приносит извинения. Там перечислены люди от основателя компании до территориальных управляющих.

Тема ЛГБТ до сих пор остаётся одной из самых неоднозначных в российском обществе. Так, ранее российский режиссёр Никита Михалков спустя три недели после «Премии Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и Давид Манукян появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах, решил прокомментировать произошедшее. Он заявил, что поведение артистов — открытая пропаганда ЛГБТ.