«Ну это ***»: Михалков напомнил Киркорову про статью о пропаганде ЛГБТ

Российский режиссёр Никита Михалков спустя три недели после «Премии Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и Давид Манукян появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах, решил прокомментировать произошедшее. В новом выпуске программы «Бесогон TV», вышедшем на YouTube под названием «Деньги не пахнут», он отметил, что это пример уничтожения российского общества.

Описать ситуацию он смог только матерным словом. Режиссёр напомнил организаторам и участникам шоу, что его рейтинг был 6+, а значит, его могли смотреть дети, которые ещё даже в школу не пошли.

Посмотрите на эти лица, на этих людей! Это золотой унитаз, это удивительный бьюти-блогер Игорь Синяк (пришёл на премию в женском платье. – NEWS.ru). А вот как бы свадьба Киркорова с Давидом Манукяном в окружении полуголых мужчин. Это абсолютно открытая пропаганда ЛГБТ. То есть это нарушение Конституции! – напомнил Михалков.

В итоге режиссёр назвал это настоящей «бесовщиной», а также возмутился тем, что официально власти запрещают пропаганду гомосексуализма, а подобные мероприятия всё равно проводятся.

В передаче он также высказался об участии Бузовой в спектакле во МХАТе. Михалков заявил, что в целях перевоспитания скандальную телеведущую Ольгу Бузову следует устроить на работу няней или билетёршей.