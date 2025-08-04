Вкуснющий сулугуни за 30 минут — готовим дома из простых ингредиентов

Сделать сыр сулугуни дома проще, чем кажется. Никаких сложных ингредиентов — только молоко, сметана и яйца. Получается нежный, в меру соленый сыр, который прекрасно сочетается со свежими овощами, зеленью или просто хлебом.
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- сметана — 200 мл;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1 ст. л.
Приготовление:
- Вскипятите молоко с солью.
- Смешайте яйца со сметаной, не взбивая.
- Влейте сметанную смесь в кипящее молоко тонкой струйкой.
- Добавьте специи и зелень по желанию.
- Готовьте, помешивая, 4 минуты — появятся хлопья.
- Процедите массу через марлю и слегка отожмите.
- Положите под гнет до остывания, затем уберите в холодильник.
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