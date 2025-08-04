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04 августа 2025 в 21:10

Вкуснющий сулугуни за 30 минут — готовим дома из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сделать сыр сулугуни дома проще, чем кажется. Никаких сложных ингредиентов — только молоко, сметана и яйца. Получается нежный, в меру соленый сыр, который прекрасно сочетается со свежими овощами, зеленью или просто хлебом.

Ингредиенты:

  • молоко — 1 л;
  • сметана — 200 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Вскипятите молоко с солью.
  2. Смешайте яйца со сметаной, не взбивая.
  3. Влейте сметанную смесь в кипящее молоко тонкой струйкой.
  4. Добавьте специи и зелень по желанию.
  5. Готовьте, помешивая, 4 минуты — появятся хлопья.
  6. Процедите массу через марлю и слегка отожмите.
  7. Положите под гнет до остывания, затем уберите в холодильник.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
сыры
рецепты
молоко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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