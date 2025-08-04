Вкуснющий сулугуни за 30 минут — готовим дома из простых ингредиентов

Сделать сыр сулугуни дома проще, чем кажется. Никаких сложных ингредиентов — только молоко, сметана и яйца. Получается нежный, в меру соленый сыр, который прекрасно сочетается со свежими овощами, зеленью или просто хлебом.

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

сметана — 200 мл;

яйца — 3 шт.;

соль — 1 ст. л.

Приготовление:

Вскипятите молоко с солью. Смешайте яйца со сметаной, не взбивая. Влейте сметанную смесь в кипящее молоко тонкой струйкой. Добавьте специи и зелень по желанию. Готовьте, помешивая, 4 минуты — появятся хлопья. Процедите массу через марлю и слегка отожмите. Положите под гнет до остывания, затем уберите в холодильник.

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