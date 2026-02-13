Вкуснее пастилы и готовится всего из двух ингредиентов: рецепт яблочного суфле «Облако»

Яблочное суфле «Облако» готовится всего из двух ингредиентов и получается вкуснее пастилы. Это чистая, натуральная яблочная сладость с легкой и воздушной текстурой, которая буквально исчезает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яблока (кисло-сладких сортов), 4 ст. л. сахара, 150 мл воды, 15 г желатина (примерно 1,5 ст. л.), щепотка ванилина или корица по желанию.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на среднем огне 10-15 минут под крышкой, пока яблоки не станут полностью мягкими. Пюрируйте массу блендером до абсолютно гладкого состояния. В горячее яблочное пюре добавьте сахар, ванилин и размешайте до растворения. Желатин сухим насыпьте в яблочную массу, перемешайте. Полученную массу перелейте в чистую, сухую и глубокую миску. Охладите ее при комнатной температуре. Начните взбивать миксером на средней, а затем на высокой скорости в течение 7-10 минут. Масса значительно увеличится в объеме, побелеет и станет плотной, как крем для торта. Переложите суфле в порционные креманки или одну большую форму и уберите в холодильник минимум на 4 часа. Подавайте охлажденным.

